توكنوميكس CoinDesk DeFi Select Index (DFX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CoinDesk DeFi Select Index (DFX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CoinDesk DeFi Select Index (DFX) The CoinDesk DeFi Select Index DTF tracks the CoinDesk DeFi Select Index (DFX), designed to measure the market capitalization weighted performance of some of the largest and most liquid digital assets classified in the Decentralized Finance (“DeFi”) Sector that meet certain trading and custody requirements. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DFX is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. الموقع الرسمي: https://indices.coindesk.com/indices/dfx اشتر DFX الآن!

توكنوميكس CoinDesk DeFi Select Index (DFX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CoinDesk DeFi Select Index (DFX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 140.13K $ 140.13K $ 140.13K إجمالي العرض: $ 72.21K $ 72.21K $ 72.21K العرض المتداول: $ 72.21K $ 72.21K $ 72.21K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 140.13K $ 140.13K $ 140.13K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.37 $ 2.37 $ 2.37 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.950398 $ 0.950398 $ 0.950398 السعر الحالي: $ 1.94 $ 1.94 $ 1.94 معرفة المزيد عن سعر CoinDesk DeFi Select Index (DFX)

توكنوميكس CoinDesk DeFi Select Index (DFX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CoinDesk DeFi Select Index (DFX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DFX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DFX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DFX، استكشف السعر المباشر لتوكن DFX!

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