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سعر CoinDesk DeFi Select Index (DFX) المباشر لليوم هو USD 1.34 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 106.86K . يتم تحديث سعر DFX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CoinDesk DeFi Select Index الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.73K - تغيير سعر CoinDesk DeFi Select Index خلال اليوم هو -6.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 79.81K

أداء سعر CoinDesk DeFi Select Index (DFX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CoinDesk DeFi Select Index مقابل USD هو $ -0.088972715456417 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CoinDesk DeFi Select Index مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CoinDesk DeFi Select Index مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CoinDesk DeFi Select Index مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.088972715456417 -6.23% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CoinDesk DeFi Select Index (DFX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CoinDesk DeFi Select Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 24 ساعة مرتفع $ 1.43$ 1.43 $ 1.43 عالية طوال الوقت $ 1.73$ 1.73 $ 1.73 تغير السعر (1 ساعة) -0.47% تغير السعر (1يوم) -6.23% تغير السعر (7 أيام) -18.61%

معلومات سوق CoinDesk DeFi Select Index (DFX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: