سعر CoinDesk DeFi Select Index (DFX)
سعر CoinDesk DeFi Select Index (DFX) المباشر لليوم هو USD 1.34. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 106.86K. يتم تحديث سعر DFX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CoinDesk DeFi Select Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.73K
- تغيير سعر CoinDesk DeFi Select Index خلال اليوم هو -6.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 79.81K
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خلال اليوم، كان سعر CoinDesk DeFi Select Index مقابل USD هو $ -0.088972715456417 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CoinDesk DeFi Select Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CoinDesk DeFi Select Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CoinDesk DeFi Select Index مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.088972715456417
|-6.23%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CoinDesk DeFi Select Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.47%
-6.23%
-18.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The CoinDesk DeFi Select Index DTF tracks the CoinDesk DeFi Select Index (DFX), designed to measure the market capitalization weighted performance of some of the largest and most liquid digital assets classified in the Decentralized Finance (“DeFi”) Sector that meet certain trading and custody requirements. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DFX is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
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