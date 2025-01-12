سعر CoinCollect (COLLECT)
سعر CoinCollect (COLLECT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر COLLECT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CoinCollect الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.98
- تغيير سعر CoinCollect خلال اليوم هو -1.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CoinCollect مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CoinCollect مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CoinCollect مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CoinCollect مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.05%
|30 يوم
|$ 0
|-26.53%
|60 يوم
|$ 0
|+19.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CoinCollect: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.05%
-11.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CoinCollect is a decentralized finance (DeFi) platform designed to facilitate passive income generation through non-fungible tokens (NFTs). It enables users to engage in activities such as NFT minting, staking, and trading, supported by its utility token, $COLLECT. The platform focuses on providing tangible benefits through its ecosystem, including rewards and yield enhancement for NFT holders.
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