ما هو CoinCollect ( COLLECT )

CoinCollect is a decentralized finance (DeFi) platform designed to facilitate passive income generation through non-fungible tokens (NFTs). It enables users to engage in activities such as NFT minting, staking, and trading, supported by its utility token, $COLLECT. The platform focuses on providing tangible benefits through its ecosystem, including rewards and yield enhancement for NFT holders.

