سعر CoinBot (COINBT)
سعر CoinBot (COINBT) المباشر لليوم هو USD 0.348725. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 348.73K. يتم تحديث سعر COINBT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CoinBot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 189.94
- تغيير سعر CoinBot خلال اليوم هو -1.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
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خلال اليوم، كان سعر CoinBot مقابل USD هو $ -0.0069286114374034 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CoinBot مقابل USD هو $ -0.0431797920 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CoinBot مقابل USD هو $ -0.1779477765 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CoinBot مقابل USD هو $ -0.5458674791541746 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0069286114374034
|-1.94%
|30 يوم
|$ -0.0431797920
|-12.38%
|60 يوم
|$ -0.1779477765
|-51.02%
|90 يوم
|$ -0.5458674791541746
|-61.01%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CoinBot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.94%
-16.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Project is a Telegram trading bot that uses THORChain backend to unlock cross-chain swaps.
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