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سعر CoinBot (COINBT) المباشر لليوم هو USD 0.348725 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 348.73K . يتم تحديث سعر COINBT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CoinBot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 189.94 - تغيير سعر CoinBot خلال اليوم هو -1.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر CoinBot (COINBT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CoinBot مقابل USD هو $ -0.0069286114374034 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CoinBot مقابل USD هو $ -0.0431797920 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CoinBot مقابل USD هو $ -0.1779477765 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CoinBot مقابل USD هو $ -0.5458674791541746 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0069286114374034 -1.94% 30 يوم $ -0.0431797920 -12.38% 60 يوم $ -0.1779477765 -51.02% 90 يوم $ -0.5458674791541746 -61.01%

تحليل سعر CoinBot (COINBT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CoinBot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.343516$ 0.343516 $ 0.343516 24 ساعة مرتفع $ 0.355654$ 0.355654 $ 0.355654 عالية طوال الوقت $ 8.73$ 8.73 $ 8.73 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.94% تغير السعر (7 أيام) -16.39%

معلومات سوق CoinBot (COINBT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: