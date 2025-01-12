سعر Coinbidex (CBE)
سعر Coinbidex (CBE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CBE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Coinbidex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 90.19
- تغيير سعر Coinbidex خلال اليوم هو +10.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Coinbidex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Coinbidex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Coinbidex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Coinbidex مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+10.03%
|30 يوم
|$ 0
|-44.33%
|60 يوم
|$ 0
|-1.71%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Coinbidex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
+10.03%
-9.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Coinbidex is a blockchain-based exchange and crypto platform that predicts your future by investing in and developing your future. It is a pioneering digital trading platform redefining the landscape of cryptocurrency exchanges. Coinbidex technology makes accessibility meet innovation, offering a secure haven for traders and investors. With over 250 cryptocurrencies, stablecoins, 27 national currencies, and a diverse range of precious metals, Coinbidex provides a comprehensive selection for building robust digital asset portfolios. The platform Coinbidex boasts a revolutionary hybrid model, allowing users the flexibility to store their assets either on the exchange or in their preferred wallets while enjoying remarkably low trading fees
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