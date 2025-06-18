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سعر Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) المباشر لليوم هو USD 2.16 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.51M . يتم تحديث سعر CBXRP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Coinbase Wrapped XRP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Coinbase Wrapped XRP خلال اليوم هو -3.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.02M

أداء سعر Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Coinbase Wrapped XRP مقابل USD هو $ -0.078083787199064 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Coinbase Wrapped XRP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Coinbase Wrapped XRP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Coinbase Wrapped XRP مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.078083787199064 -3.48% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Coinbase Wrapped XRP (CBXRP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Coinbase Wrapped XRP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.12$ 2.12 $ 2.12 24 ساعة مرتفع $ 2.25$ 2.25 $ 2.25 عالية طوال الوقت $ 2.38$ 2.38 $ 2.38 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) -3.48% تغير السعر (7 أيام) -5.66%

معلومات سوق Coinbase Wrapped XRP (CBXRP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: