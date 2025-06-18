سعر Coinbase Wrapped XRP (CBXRP)
سعر Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) المباشر لليوم هو USD 2.16. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.51M. يتم تحديث سعر CBXRP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Coinbase Wrapped XRP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Coinbase Wrapped XRP خلال اليوم هو -3.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.02M
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خلال اليوم، كان سعر Coinbase Wrapped XRP مقابل USD هو $ -0.078083787199064 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Coinbase Wrapped XRP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Coinbase Wrapped XRP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Coinbase Wrapped XRP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.078083787199064
|-3.48%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Coinbase Wrapped XRP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
-3.48%
-5.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Coinbase Wrapped XRP ("cbXRP") is a token that is backed 1:1 by native Ripple (XRP) held by Coinbase, meaning that for all cbXRP in circulation, there is an equivalent amount of XRP held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbXRP, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbXRP and redeem a corresponding amount of the underlying XRP simply by depositing the cbXRP into their Coinbase accounts. cbXRP is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbXRP removes a key point of friction by allowing customers to use Ripple they already hold in new ways onchain. cbXRP is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their XRP as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbXRP are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.
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