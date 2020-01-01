توكنوميكس Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Coinbase Wrapped DOGE ("cbDOGE") is a token that is backed 1:1 by native Dogecoin (DOGE) held by Coinbase, meaning that for all cbDOGE in circulation, there is an equivalent amount of DOGE held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbDOGE, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbDOGE and redeem a corresponding amount of the underlying DOGE simply by depositing the cbDOGE into their Coinbase accounts. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbDOGE removes a key point of friction by allowing customers to use DOGE they already hold in new ways onchain. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their DOGE as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbDOGE are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem. الموقع الرسمي: https://www.coinbase.com/campaigns/wrapped-assets اشتر CBDOGE الآن!

توكنوميكس Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.87M $ 2.87M $ 2.87M إجمالي العرض: $ 13.77M $ 13.77M $ 13.77M العرض المتداول: $ 13.77M $ 13.77M $ 13.77M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.87M $ 2.87M $ 2.87M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.287223 $ 0.287223 $ 0.287223 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.098605 $ 0.098605 $ 0.098605 السعر الحالي: $ 0.208681 $ 0.208681 $ 0.208681 معرفة المزيد عن سعر Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE)

توكنوميكس Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CBDOGE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CBDOGE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CBDOGE، استكشف السعر المباشر لتوكن CBDOGE!

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