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سعر Coinbase Tokenized Stock Defichain (DCOIN) المباشر لليوم هو USD 11.45 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Coinbase Tokenized Stock Defichain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 125.70 - تغيير سعر Coinbase Tokenized Stock Defichain خلال اليوم هو +8.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Coinbase Tokenized Stock Defichain (DCOIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Coinbase Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ +0.847983 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Coinbase Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -5.5430411800 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Coinbase Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -10.0845188000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Coinbase Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -4.352177966561928 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.847983 +8.00% 30 يوم $ -5.5430411800 -48.41% 60 يوم $ -10.0845188000 -88.07% 90 يوم $ -4.352177966561928 -27.54%

تحليل سعر Coinbase Tokenized Stock Defichain (DCOIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Coinbase Tokenized Stock Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 10.15$ 10.15 $ 10.15 24 ساعة مرتفع $ 11.7$ 11.7 $ 11.7 عالية طوال الوقت $ 227.35$ 227.35 $ 227.35 تغير السعر (1 ساعة) -0.11% تغير السعر (1يوم) +8.00% تغير السعر (7 أيام) +43.65%

معلومات سوق Coinbase Tokenized Stock Defichain (DCOIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: