سعر Coinbase Tokenized Stock Defichain (DCOIN)
سعر Coinbase Tokenized Stock Defichain (DCOIN) المباشر لليوم هو USD 11.45. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Coinbase Tokenized Stock Defichain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 125.70
- تغيير سعر Coinbase Tokenized Stock Defichain خلال اليوم هو +8.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Coinbase Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ +0.847983 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Coinbase Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -5.5430411800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Coinbase Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -10.0845188000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Coinbase Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -4.352177966561928 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.847983
|+8.00%
|30 يوم
|$ -5.5430411800
|-48.41%
|60 يوم
|$ -10.0845188000
|-88.07%
|90 يوم
|$ -4.352177966561928
|-27.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Coinbase Tokenized Stock Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
+8.00%
+43.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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