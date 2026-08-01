سعر Coinbase Global Inc ST0x اليوم

السعر المباشر لمشروع Coinbase Global Inc ST0x (WTCOIN) اليوم هو $ 150.16، مع تغير بنسبة 0.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WTCOIN الحالي إلى USD هو $ 150.16 لكل WTCOIN.

يحتل Coinbase Global Inc ST0x حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 230,408، مع عرض متداول قدره 1.42K WTCOIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WTCOIN بين $ 148.14 (أدنى) و$ 801.44 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 801.44، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 139.9.

على المدى القصير، تحرك WTCOIN بمقدار +0.60% خلال الساعة الماضية و+0.39% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.14M.

معلومات سوق Coinbase Global Inc ST0x (WTCOIN)

القيمة السوقية $ 230.41K$ 230.41K $ 230.41K الحجم (24 ساعة) $ 3.14M$ 3.14M $ 3.14M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 213.43K$ 213.43K $ 213.43K إمداد دورة التداول 1.42K 1.42K 1.42K إجمالي العرض 1,421.45362175725 1,421.45362175725 1,421.45362175725

القيمة السوقية الحالية لـ Coinbase Global Inc ST0x هي $ 230.41K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.14M. العرض المتداول لـ WTCOIN يبلغ 1.42K، مع إجمالي عرض 1421.45362175725. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 213.43K.