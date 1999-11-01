احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CUSD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CUSD.

سعر Coin98 Dollar (CUSD) المباشر لليوم هو USD 1.11 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 50.36K . يتم تحديث سعر CUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Coin98 Dollar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.00 - تغيير سعر Coin98 Dollar خلال اليوم هو -0.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 45.52K

أداء سعر Coin98 Dollar (CUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Coin98 Dollar مقابل USD هو $ -0.003649502560627 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Coin98 Dollar مقابل USD هو $ -0.0690854010 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Coin98 Dollar مقابل USD هو $ +0.0818556180 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Coin98 Dollar مقابل USD هو $ +0.1450537190148338 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.003649502560627 -0.32% 30 يوم $ -0.0690854010 -6.22% 60 يوم $ +0.0818556180 +7.37% 90 يوم $ +0.1450537190148338 +15.03%

تحليل سعر Coin98 Dollar (CUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Coin98 Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 24 ساعة مرتفع $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 عالية طوال الوقت $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 تغير السعر (1 ساعة) +0.32% تغير السعر (1يوم) -0.32% تغير السعر (7 أيام) -3.49%

معلومات سوق Coin98 Dollar (CUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: