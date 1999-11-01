سعر Coin98 Dollar (CUSD)
سعر Coin98 Dollar (CUSD) المباشر لليوم هو USD 1.11. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 50.36K. يتم تحديث سعر CUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Coin98 Dollar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.00
- تغيير سعر Coin98 Dollar خلال اليوم هو -0.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 45.52K
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خلال اليوم، كان سعر Coin98 Dollar مقابل USD هو $ -0.003649502560627 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Coin98 Dollar مقابل USD هو $ -0.0690854010 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Coin98 Dollar مقابل USD هو $ +0.0818556180 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Coin98 Dollar مقابل USD هو $ +0.1450537190148338 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.003649502560627
|-0.32%
|30 يوم
|$ -0.0690854010
|-6.22%
|60 يوم
|$ +0.0818556180
|+7.37%
|90 يوم
|$ +0.1450537190148338
|+15.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Coin98 Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
-0.32%
-3.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CUSD is a fully-backed stablecoin that aims to become a cross-chain unit of account that fulfills the demand for cross-chain liquidity in DeFi. In order to mint 1 CUSD, a total of $1 worth of the collateralized assets must be deposited into the CUSD Reserve smart contract. Specifically, in the initial phase, the collateral ratio to mint 1 CUSD will be $1 worth of fiat-backed stablecoins - BUSD (on BNB Chain) and USDC (on Solana and Ethereum).
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