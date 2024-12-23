احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر COIN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر COIN.

سعر Coin6900 (COIN) المباشر لليوم هو USD 0.00044986 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 435.86K . يتم تحديث سعر COIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Coin6900 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.81K - تغيير سعر Coin6900 خلال اليوم هو -15.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 969.28M

أداء سعر Coin6900 (COIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Coin6900 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Coin6900 مقابل USD هو $ -0.0002880642 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Coin6900 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Coin6900 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -15.88% 30 يوم $ -0.0002880642 -64.03% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Coin6900 (COIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Coin6900: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00044804$ 0.00044804 $ 0.00044804 24 ساعة مرتفع $ 0.00053739$ 0.00053739 $ 0.00053739 عالية طوال الوقت $ 0.0057148$ 0.0057148 $ 0.0057148 تغير السعر (1 ساعة) -6.89% تغير السعر (1يوم) -15.88% تغير السعر (7 أيام) -61.52%

معلومات سوق Coin6900 (COIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: