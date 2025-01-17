سعر Coin Trau (TRAU)
سعر Coin Trau (TRAU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TRAU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Coin Trau الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.07
- تغيير سعر Coin Trau خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Coin Trau مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Coin Trau مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Coin Trau مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Coin Trau مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-19.03%
|60 يوم
|$ 0
|-14.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Coin Trau: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-19.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Coin Trau (TRAU) is a meme coin created on Solana chain to honor Con Trâu, the water buffalo, which is the national animal and traditional symbol of Vietnam.
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