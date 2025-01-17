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سعر Coin Trau (TRAU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TRAU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Coin Trau الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.07 - تغيير سعر Coin Trau خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Coin Trau (TRAU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Coin Trau مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Coin Trau مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Coin Trau مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Coin Trau مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -19.03% 60 يوم $ 0 -14.42% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Coin Trau (TRAU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Coin Trau: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -19.03%

معلومات سوق Coin Trau (TRAU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: