احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر COIN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر COIN.

سعر Coin on Base (COIN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 276.65K . يتم تحديث سعر COIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Coin on Base الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.70K - تغيير سعر Coin on Base خلال اليوم هو -15.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 97.50B

أداء سعر Coin on Base (COIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Coin on Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Coin on Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Coin on Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Coin on Base مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -15.74% 30 يوم $ 0 -64.48% 60 يوم $ 0 -57.49% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Coin on Base (COIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Coin on Base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.52% تغير السعر (1يوم) -15.74% تغير السعر (7 أيام) -33.86%

معلومات سوق Coin on Base (COIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: