توكنوميكس Cogito Finance (CGV) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Cogito Finance (CGV)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Cogito Finance (CGV) Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management. الموقع الرسمي: https://www.cogito.finance/ الوثيقة البيضاء: https://cogito-protocol-2.gitbook.io/whitepaper/ اشتر CGV الآن!

توكنوميكس Cogito Finance (CGV) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cogito Finance (CGV)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 606.32K $ 606.32K $ 606.32K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 103.44M $ 103.44M $ 103.44M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.86M $ 5.86M $ 5.86M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.302004 $ 0.302004 $ 0.302004 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00318066 $ 0.00318066 $ 0.00318066 السعر الحالي: $ 0.00586131 $ 0.00586131 $ 0.00586131 معرفة المزيد عن سعر Cogito Finance (CGV)

توكنوميكس Cogito Finance (CGV): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Cogito Finance (CGV) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CGV التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CGV التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CGV، استكشف السعر المباشر لتوكن CGV!

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