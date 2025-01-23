سعر Cogito Finance (CGV)
سعر Cogito Finance (CGV) المباشر لليوم هو USD 0.02382076. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.89M. يتم تحديث سعر CGV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cogito Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.40K
- تغيير سعر Cogito Finance خلال اليوم هو -8.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 205.18M
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خلال اليوم، كان سعر Cogito Finance مقابل USD هو $ -0.00217852732169264 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cogito Finance مقابل USD هو $ -0.0074729749 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cogito Finance مقابل USD هو $ -0.0028944081 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cogito Finance مقابل USD هو $ -0.00793203023309822 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00217852732169264
|-8.37%
|30 يوم
|$ -0.0074729749
|-31.37%
|60 يوم
|$ -0.0028944081
|-12.15%
|90 يوم
|$ -0.00793203023309822
|-24.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cogito Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.54%
-8.37%
-15.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management.
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|1 CGV إلى EUR
€0.0228679296
|1 CGV إلى USD
$0.02382076
|1 CGV إلى MYR
RM0.1057641744
|1 CGV إلى TRY
₺0.849210094
|1 CGV إلى JPY
¥3.7241376184
|1 CGV إلى RUB
₽2.36421043
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₹2.0597811172
|1 CGV إلى IDR
Rp384.2057526628
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₱1.3963729512
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￡E.1.1984224356
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R$0.1414953144
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C$0.0340636868
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৳2.9051798896
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₦37.1039303988
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₴1.00047192
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Bs1.3101418
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Rs6.6407514728
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₸12.412998036
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฿0.8068091412
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