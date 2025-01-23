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سعر Cogito Finance (CGV) المباشر لليوم هو USD 0.02382076 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.89M . يتم تحديث سعر CGV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cogito Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.40K - تغيير سعر Cogito Finance خلال اليوم هو -8.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 205.18M

أداء سعر Cogito Finance (CGV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cogito Finance مقابل USD هو $ -0.00217852732169264 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cogito Finance مقابل USD هو $ -0.0074729749 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cogito Finance مقابل USD هو $ -0.0028944081 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cogito Finance مقابل USD هو $ -0.00793203023309822 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00217852732169264 -8.37% 30 يوم $ -0.0074729749 -31.37% 60 يوم $ -0.0028944081 -12.15% 90 يوم $ -0.00793203023309822 -24.98%

تحليل سعر Cogito Finance (CGV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cogito Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02380692$ 0.02380692 $ 0.02380692 24 ساعة مرتفع $ 0.02672022$ 0.02672022 $ 0.02672022 عالية طوال الوقت $ 0.302004$ 0.302004 $ 0.302004 تغير السعر (1 ساعة) -1.54% تغير السعر (1يوم) -8.37% تغير السعر (7 أيام) -15.13%

معلومات سوق Cogito Finance (CGV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: