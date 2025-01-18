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سعر Cogent SOL (CGNTSOL) المباشر لليوم هو USD 250.14 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CGNTSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cogent SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.54K - تغيير سعر Cogent SOL خلال اليوم هو +1.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cogent SOL (CGNTSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cogent SOL مقابل USD هو $ +2.62 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cogent SOL مقابل USD هو $ +1.5861377400 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cogent SOL مقابل USD هو $ -19.9807579620 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cogent SOL مقابل USD هو $ +74.78006537795126 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +2.62 +1.06% 30 يوم $ +1.5861377400 +0.63% 60 يوم $ -19.9807579620 -7.98% 90 يوم $ +74.78006537795126 +42.64%

تحليل سعر Cogent SOL (CGNTSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cogent SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 241.65$ 241.65 $ 241.65 24 ساعة مرتفع $ 255.6$ 255.6 $ 255.6 عالية طوال الوقت $ 299.93$ 299.93 $ 299.93 تغير السعر (1 ساعة) -2.13% تغير السعر (1يوم) +1.06% تغير السعر (7 أيام) +16.94%

معلومات سوق Cogent SOL (CGNTSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: