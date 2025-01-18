سعر Cogent SOL (CGNTSOL)
سعر Cogent SOL (CGNTSOL) المباشر لليوم هو USD 250.14. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CGNTSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cogent SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.54K
- تغيير سعر Cogent SOL خلال اليوم هو +1.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cogent SOL مقابل USD هو $ +2.62 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cogent SOL مقابل USD هو $ +1.5861377400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cogent SOL مقابل USD هو $ -19.9807579620 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cogent SOL مقابل USD هو $ +74.78006537795126 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +2.62
|+1.06%
|30 يوم
|$ +1.5861377400
|+0.63%
|60 يوم
|$ -19.9807579620
|-7.98%
|90 يوم
|$ +74.78006537795126
|+42.64%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cogent SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.13%
+1.06%
+16.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
cgntSOL is a tokenized representation of a stake account delegated to the Cogent Crypto validator. It uses the audited spl stakepool program (https://spl.solana.com/stake-pool) to implement this representation. After each epoch, cgntSOL’s underlying stake accounts increase in value and subsequently the amount of SOL each cgntSOL represents increases. With tokenized stake accounts, e.g. cgntSOL, you can use almost any Solana program while holding onto an asset that is increasing value relative to SOL.
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