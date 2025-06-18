سعر Coge Coin (COGE)
سعر Coge Coin (COGE) المباشر لليوم هو USD 0.00000672. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.71K. يتم تحديث سعر COGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Coge Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Coge Coin خلال اليوم هو -13.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.95M
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خلال اليوم، كان سعر Coge Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Coge Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Coge Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Coge Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-13.15%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Coge Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.10%
-13.15%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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