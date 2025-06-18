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سعر Coge Coin (COGE) المباشر لليوم هو USD 0.00000672 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.71K . يتم تحديث سعر COGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Coge Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Coge Coin خلال اليوم هو -13.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.95M

أداء سعر Coge Coin (COGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Coge Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Coge Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Coge Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Coge Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -13.15% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Coge Coin (COGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Coge Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000671$ 0.00000671 $ 0.00000671 24 ساعة مرتفع $ 0.00000839$ 0.00000839 $ 0.00000839 عالية طوال الوقت $ 0.0000485$ 0.0000485 $ 0.0000485 تغير السعر (1 ساعة) -2.10% تغير السعر (1يوم) -13.15% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Coge Coin (COGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: