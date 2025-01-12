سعر CoFiX (COFI)
سعر CoFiX (COFI) المباشر لليوم هو USD 0.00373121. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 50.21K. يتم تحديث سعر COFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CoFiX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.02
- تغيير سعر CoFiX خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 13.46M
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خلال اليوم، كان سعر CoFiX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CoFiX مقابل USD هو $ -0.0005566166 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CoFiX مقابل USD هو $ -0.0001584219 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CoFiX مقابل USD هو $ -0.00025229764577986 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0005566166
|-14.91%
|60 يوم
|$ -0.0001584219
|-4.24%
|90 يوم
|$ -0.00025229764577986
|-6.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CoFiX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-4.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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