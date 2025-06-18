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سعر coffeecoin (COFFEECOIN) المباشر لليوم هو USD 0.00013117 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 123.91K . يتم تحديث سعر COFFEECOIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق coffeecoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر coffeecoin خلال اليوم هو +12.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 944.65M

أداء سعر coffeecoin (COFFEECOIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر coffeecoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر coffeecoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر coffeecoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر coffeecoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +12.66% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر coffeecoin (COFFEECOIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر coffeecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00011614$ 0.00011614 $ 0.00011614 24 ساعة مرتفع $ 0.00015089$ 0.00015089 $ 0.00015089 عالية طوال الوقت $ 0.00015089$ 0.00015089 $ 0.00015089 تغير السعر (1 ساعة) -0.58% تغير السعر (1يوم) +12.66% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق coffeecoin (COFFEECOIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: