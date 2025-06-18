سعر coffeecoin (COFFEECOIN)
سعر coffeecoin (COFFEECOIN) المباشر لليوم هو USD 0.00013117. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 123.91K. يتم تحديث سعر COFFEECOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق coffeecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر coffeecoin خلال اليوم هو +12.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 944.65M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر COFFEECOIN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر COFFEECOIN.
خلال اليوم، كان سعر coffeecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر coffeecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر coffeecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر coffeecoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+12.66%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر coffeecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.58%
+12.66%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CoffeeCoin is a pioneering Web3 project that unites coffee enthusiasts and crypto innovators, creating a vibrant ecosystem where coffee and blockchain technology converge. By bridging on-chain and off-chain experiences, CoffeeCoin connects coffee lovers with exceptional brands, shops, and producers worldwide. The project empowers consumers and businesses through decentralized solutions, fostering a global community passionate about quality coffee and the transformative potential of cryptocurrency.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس coffeecoin (COFFEECOIN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس COFFEECOIN والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 COFFEECOIN إلى VND
₫3.45173855
|1 COFFEECOIN إلى AUD
A$0.0002020018
|1 COFFEECOIN إلى GBP
￡0.0000970658
|1 COFFEECOIN إلى EUR
€0.0001128062
|1 COFFEECOIN إلى USD
$0.00013117
|1 COFFEECOIN إلى MYR
RM0.0005561608
|1 COFFEECOIN إلى TRY
₺0.0051851501
|1 COFFEECOIN إلى JPY
¥0.019045884
|1 COFFEECOIN إلى RUB
₽0.0102955333
|1 COFFEECOIN إلى INR
₹0.011333088
|1 COFFEECOIN إلى IDR
Rp2.1503275248
|1 COFFEECOIN إلى KRW
₩0.1801777354
|1 COFFEECOIN إلى PHP
₱0.0074491443
|1 COFFEECOIN إلى EGP
￡E.0.0065742404
|1 COFFEECOIN إلى BRL
R$0.0007201233
|1 COFFEECOIN إلى CAD
C$0.0001783912
|1 COFFEECOIN إلى BDT
৳0.0160342208
|1 COFFEECOIN إلى NGN
₦0.202421544
|1 COFFEECOIN إلى UAH
₴0.0054474901
|1 COFFEECOIN إلى VES
Bs0.01337934
|1 COFFEECOIN إلى PKR
Rs0.0371578376
|1 COFFEECOIN إلى KZT
₸0.0680339439
|1 COFFEECOIN إلى THB
฿0.0042774537
|1 COFFEECOIN إلى TWD
NT$0.0038747618
|1 COFFEECOIN إلى AED
د.إ0.0004813939
|1 COFFEECOIN إلى CHF
Fr0.0001062477
|1 COFFEECOIN إلى HKD
HK$0.0010283728
|1 COFFEECOIN إلى MAD
.د.م0.0011949587
|1 COFFEECOIN إلى MXN
$0.00249223