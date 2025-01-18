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سعر Coffee Club Token (COFFEE) المباشر لليوم هو USD 0.00122518 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر COFFEE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Coffee Club Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.03 - تغيير سعر Coffee Club Token خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Coffee Club Token (COFFEE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Coffee Club Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Coffee Club Token مقابل USD هو $ -0.0002864055 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Coffee Club Token مقابل USD هو $ +0.0000024313 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Coffee Club Token مقابل USD هو $ +0.0001176990493918502 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0002864055 -23.37% 60 يوم $ +0.0000024313 +0.20% 90 يوم $ +0.0001176990493918502 +10.63%

تحليل سعر Coffee Club Token (COFFEE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Coffee Club Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02321941$ 0.02321941 $ 0.02321941 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -9.46%

معلومات سوق Coffee Club Token (COFFEE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: