سعر Coffee AI ($COFFEE)
سعر Coffee AI ($COFFEE) المباشر لليوم هو USD 0.085524. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.53M. يتم تحديث سعر $COFFEE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Coffee AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 94.45K
- تغيير سعر Coffee AI خلال اليوم هو +16.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Coffee AI مقابل USD هو $ +0.01237572 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Coffee AI مقابل USD هو $ +0.1522967347 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Coffee AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Coffee AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01237572
|+16.92%
|30 يوم
|$ +0.1522967347
|+178.07%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Coffee AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.74%
+16.92%
+1.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Coffee is developing a platform to enable anyone to build and deploy a multi-agent, collaborative AI workforce in a decentralized, on-chain environment. Agents are AI software programs that operate autonomously but work within human-defined parameters. Humans set the overarching goals and constraints, and the AI agent independently selects the best actions to accomplish the objective. Coffee Agents are designed to work alongside humans and other agents, capable of performing complex tasks, making decisions, and adapting to various scenarios. At the center of our platform are collaboration features and system design. We provide an intuitive interface that brings humans and AI agents together in a unified workspace. The Coffee platform features advanced chat functionality for natural communication with Agents and a comprehensive task management system. Users can easily assign tasks, track progress, and manage projects involving both human and AI team members, all within a familiar, user-friendly environment.
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