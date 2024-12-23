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سعر Coffee AI ($COFFEE) المباشر لليوم هو USD 0.085524 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.53M . يتم تحديث سعر $COFFEE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Coffee AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 94.45K - تغيير سعر Coffee AI خلال اليوم هو +16.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Coffee AI ($COFFEE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Coffee AI مقابل USD هو $ +0.01237572 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Coffee AI مقابل USD هو $ +0.1522967347 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Coffee AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Coffee AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01237572 +16.92% 30 يوم $ +0.1522967347 +178.07% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Coffee AI ($COFFEE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Coffee AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.070852$ 0.070852 $ 0.070852 24 ساعة مرتفع $ 0.112199$ 0.112199 $ 0.112199 عالية طوال الوقت $ 0.133847$ 0.133847 $ 0.133847 تغير السعر (1 ساعة) -0.74% تغير السعر (1يوم) +16.92% تغير السعر (7 أيام) +1.15%

معلومات سوق Coffee AI ($COFFEE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: