سعر Codyfight (CTOK)
سعر Codyfight (CTOK) المباشر لليوم هو USD 0.00322646. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CTOK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Codyfight الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.06K
- تغيير سعر Codyfight خلال اليوم هو -8.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Codyfight مقابل USD هو $ -0.000283987791264511 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Codyfight مقابل USD هو $ -0.0011233759 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Codyfight مقابل USD هو $ -0.0012732630 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Codyfight مقابل USD هو $ -0.002692773838740676 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000283987791264511
|-8.08%
|30 يوم
|$ -0.0011233759
|-34.81%
|60 يوم
|$ -0.0012732630
|-39.46%
|90 يوم
|$ -0.002692773838740676
|-45.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Codyfight: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.54%
-8.08%
-16.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Codyfight is revolutionizing the concept of gaming by eliminating the need for grinding. The majority of games involve too much repetitive gameplay while in Codyfight players are incentivized to choose the AI side and automate playing for the best gaming experience. Non-coders can play on the website with keyboard controls. Community can code AI bots, create, sell and trade NFT skins, and compete against others.
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