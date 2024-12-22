احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CODEX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CODEX.

سعر Codex Multichain (CODEX) المباشر لليوم هو USD 0.00767293 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 768.81K . يتم تحديث سعر CODEX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Codex Multichain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 569.13 - تغيير سعر Codex Multichain خلال اليوم هو -4.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Codex Multichain (CODEX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Codex Multichain مقابل USD هو $ -0.000370586208762091 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Codex Multichain مقابل USD هو $ +0.0025937687 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Codex Multichain مقابل USD هو $ +0.0026758783 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Codex Multichain مقابل USD هو $ +0.001246201889829273 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000370586208762091 -4.60% 30 يوم $ +0.0025937687 +33.80% 60 يوم $ +0.0026758783 +34.87% 90 يوم $ +0.001246201889829273 +19.39%

تحليل سعر Codex Multichain (CODEX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Codex Multichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00757704$ 0.00757704 $ 0.00757704 24 ساعة مرتفع $ 0.00826006$ 0.00826006 $ 0.00826006 عالية طوال الوقت $ 0.07168$ 0.07168 $ 0.07168 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) -4.60% تغير السعر (7 أيام) -11.29%

معلومات سوق Codex Multichain (CODEX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: