سعر Codex Multichain (CODEX)
سعر Codex Multichain (CODEX) المباشر لليوم هو USD 0.00767293. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 768.81K. يتم تحديث سعر CODEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Codex Multichain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 569.13
- تغيير سعر Codex Multichain خلال اليوم هو -4.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Codex Multichain مقابل USD هو $ -0.000370586208762091 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Codex Multichain مقابل USD هو $ +0.0025937687 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Codex Multichain مقابل USD هو $ +0.0026758783 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Codex Multichain مقابل USD هو $ +0.001246201889829273 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000370586208762091
|-4.60%
|30 يوم
|$ +0.0025937687
|+33.80%
|60 يوم
|$ +0.0026758783
|+34.87%
|90 يوم
|$ +0.001246201889829273
|+19.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Codex Multichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
-4.60%
-11.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The CODEX project represents an innovative initiative in the field of blockchain and cryptocurrencies. It is conceived as a versatile and comprehensive solution, intended to provide a wide range of services for both users and developers in the landscape of cryptocurrencies. The main objective of CODEX is to create an ecosystem that facilitates navigation in the world of cryptocurrencies, offering tools that facilitate trading, investing, managing digital assets and promoting your projects. These features make CODEX an ambitious and multifunctional project in the world of cryptocurrencies, aimed at simplifying and enhancing user experience in the sector.
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