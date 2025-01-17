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سعر CodeMong Ai Games (COAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر COAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CodeMong Ai Games الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.54K - تغيير سعر CodeMong Ai Games خلال اليوم هو +12.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر CodeMong Ai Games (COAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CodeMong Ai Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CodeMong Ai Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CodeMong Ai Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CodeMong Ai Games مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +12.56% 30 يوم $ 0 +28.74% 60 يوم $ 0 +28.68% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CodeMong Ai Games (COAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CodeMong Ai Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01205506$ 0.01205506 $ 0.01205506 تغير السعر (1 ساعة) -9.94% تغير السعر (1يوم) +12.56% تغير السعر (7 أيام) +79.99%

معلومات سوق CodeMong Ai Games (COAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: