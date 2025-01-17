سعر CodeMong Ai Games (COAI)
سعر CodeMong Ai Games (COAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر COAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CodeMong Ai Games الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.54K
- تغيير سعر CodeMong Ai Games خلال اليوم هو +12.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CodeMong Ai Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CodeMong Ai Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CodeMong Ai Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CodeMong Ai Games مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+12.56%
|30 يوم
|$ 0
|+28.74%
|60 يوم
|$ 0
|+28.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CodeMong Ai Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-9.94%
+12.56%
+79.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Code Mong is a TCG game based on augmented reality and Ai technology.
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