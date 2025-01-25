سعر CODAI (CODAI)
سعر CODAI (CODAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CODAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CODAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.37K
- تغيير سعر CODAI خلال اليوم هو -0.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CODAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CODAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CODAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CODAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.90%
|30 يوم
|$ 0
|-85.24%
|60 يوم
|$ 0
|-94.13%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CODAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.90%
-61.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? ABOUT CODAI is a groundbreaking decentralized crypto project that harnesses the power of Artificial Intelligence to transform the way developers write, optimize, and deploy smart contracts on the Binance Smart Chain (BSC). ombining cutting-edge AI technologies with the efficiency and security of the BSC network, CODAI revolutionizes the process of code generation, significantly reducing development time and enhancing the overall ecosystem's reliability. What makes your project unique? How CODAI Works: CODAI is powered by a sophisticated AI algorithm. This AI-driven approach enables CODAI to analyze complex code structures, identify patterns, and suggest optimized solutions tailored to the specific requirements of developers. Through an intuitive and user-friendly interface, developers can interact with CODAI, inputting their requirements and project specifications. The AI then quickly generates high-quality, secure, and gas-efficient smart contract code in a matter of seconds. This breakthrough significantly streamlines the development process, allowing developers to focus more on creating innovative projects and less on the nitty-gritty of coding. History of your project. The CODAI project is lister on MEXC Global Exchange What’s next for your project? Much more, the project has just begun. What can your token be used for? Our token serves as a utility within the CODAI ecosystem, enhancing its functionality. Additionally, users have the opportunity to earn it through participation in our P2E
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