سعر CODA (CODA)
سعر CODA (CODA) المباشر لليوم هو USD 0.092686. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CODA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CODA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.98K
- تغيير سعر CODA خلال اليوم هو +11.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CODA مقابل USD هو $ +0.00979309 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CODA مقابل USD هو $ -0.0448001395 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CODA مقابل USD هو $ -0.0649863810 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CODA مقابل USD هو $ -0.21512768673066667 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00979309
|+11.81%
|30 يوم
|$ -0.0448001395
|-48.33%
|60 يوم
|$ -0.0649863810
|-70.11%
|90 يوم
|$ -0.21512768673066667
|-69.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CODA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
+11.81%
-13.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WEE:CODA is a global metaverse platform that connects "features for space" to reality and aims to create an environment where users can realize profits through legal economic activities in the metaverse. The created environment supports users to trade safely and actively by applying blockchain technology that has decentralized and enhanced security. Above: CODA is a metaverse platform that similarly reflects real-world economic systems, allowing users to gain economic autonomy. It does the same as real economic activity and allows you to exchange the value of assets on the platform into the real world. In addition, unlike conventional search engines, a search engine within the metaverse is built so that users can conveniently consume and utilize content within the above:coda. We look forward to introducing a new metaverse era by establishing a global metaverse platform that can realize each user's individual interests, needs, and inner needs.
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