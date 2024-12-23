سعر Coconut Chicken ($CCC)
سعر Coconut Chicken ($CCC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 981.92K. يتم تحديث سعر $CCC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Coconut Chicken الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.43K
- تغيير سعر Coconut Chicken خلال اليوم هو +2.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.34B
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خلال اليوم، كان سعر Coconut Chicken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Coconut Chicken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Coconut Chicken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Coconut Chicken مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.28%
|30 يوم
|$ 0
|-41.71%
|60 يوم
|$ 0
|-43.60%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Coconut Chicken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.47%
+2.28%
-21.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Inspired by Justin Sun's tweet asking the Tron community to create a meme token called "Coconut Chicken- $CCC"
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