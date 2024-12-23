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سعر Coconut Chicken ($CCC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 981.92K . يتم تحديث سعر $CCC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Coconut Chicken الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.43K - تغيير سعر Coconut Chicken خلال اليوم هو +2.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.34B

أداء سعر Coconut Chicken ($CCC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Coconut Chicken مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Coconut Chicken مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Coconut Chicken مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Coconut Chicken مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.28% 30 يوم $ 0 -41.71% 60 يوم $ 0 -43.60% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Coconut Chicken ($CCC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Coconut Chicken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00153297$ 0.00153297 $ 0.00153297 تغير السعر (1 ساعة) -0.47% تغير السعر (1يوم) +2.28% تغير السعر (7 أيام) -21.51%

معلومات سوق Coconut Chicken ($CCC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: