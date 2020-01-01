توكنوميكس COCO Community (COCO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول COCO Community (COCO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات COCO Community (COCO) COCO Community Token uses a multifaceted approach to solve many problems including, lack of blockchain technology education, breaking the norm of “worthless memes as community tokens”, combining RWAs in $BTC Mining, Token reflection to holders, Token burns and other features to deliver and world class “community-centric project as a Real-Use-Fi. We operate a small scale $BTC Mining farm and profits are shared to holders of our COCO Gang NFTs, Passive Income from Buy/Sell Tax until the next BTC Halving for holders of our COCO Gang NFTs, Sharing of the profits from our e-Commerce Marketplace https://cocomart.io Education via or COCO Blockchain Essentials Course vritually and physically at Norssken House Kigali, Staking income, Membership and Governance plus a Sense of Community. الموقع الرسمي: https://coredaococo.org اشتر COCO الآن!

توكنوميكس COCO Community (COCO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار COCO Community (COCO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.32K $ 1.32K $ 1.32K إجمالي العرض: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M العرض المتداول: $ 848.57K $ 848.57K $ 848.57K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.26K $ 3.26K $ 3.26K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02247104 $ 0.02247104 $ 0.02247104 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00153543 $ 0.00153543 $ 0.00153543 السعر الحالي: $ 0.00155693 $ 0.00155693 $ 0.00155693 معرفة المزيد عن سعر COCO Community (COCO)

توكنوميكس COCO Community (COCO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس COCO Community (COCO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن COCO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن COCO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس COCO، استكشف السعر المباشر لتوكن COCO!

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