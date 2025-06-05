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سعر COCO Community (COCO) المباشر لليوم هو USD 0.00548682 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.66K . يتم تحديث سعر COCO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق COCO Community الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر COCO Community خلال اليوم هو -9.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 848.57K

أداء سعر COCO Community (COCO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر COCO Community مقابل USD هو $ -0.000554321064225368 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر COCO Community مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر COCO Community مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر COCO Community مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000554321064225368 -9.17% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر COCO Community (COCO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر COCO Community: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00546022$ 0.00546022 $ 0.00546022 24 ساعة مرتفع $ 0.00604882$ 0.00604882 $ 0.00604882 عالية طوال الوقت $ 0.02247104$ 0.02247104 $ 0.02247104 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -9.17% تغير السعر (7 أيام) -21.17%

معلومات سوق COCO Community (COCO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: