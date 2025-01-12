سعر Cockapoo (CPOO)
سعر Cockapoo (CPOO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.51K. يتم تحديث سعر CPOO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cockapoo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.96K
- تغيير سعر Cockapoo خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 13.07B
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خلال اليوم، كان سعر Cockapoo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cockapoo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cockapoo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cockapoo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.00%
|30 يوم
|$ 0
|-0.07%
|60 يوم
|$ 0
|-0.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cockapoo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-0.00%
-0.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cockapoo is a new type of crypto coin. Born from the mix of a cocker-spaniel and poodle, Cockapoo is here to prove that we are the best dog token in the crypto-verse. We are launching our mobile app Cpoo where users can request pooper scoopers to clean up dog poop. The Cpoo app will be powered solely by our crypto token $CPOO. Cockapoo is a deflationary token with static reflection that rewards holders so, the more poop that is scooped on the app, the more Cockapoo coins added to your wallet. Simply hold Cockapoo and 2% from each transaction is automatically redistributed to the Cockapoo holders.
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