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سعر Cockapoo (CPOO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.51K . يتم تحديث سعر CPOO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cockapoo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.96K - تغيير سعر Cockapoo خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 13.07B

أداء سعر Cockapoo (CPOO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cockapoo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cockapoo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cockapoo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cockapoo مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.00% 30 يوم $ 0 -0.07% 60 يوم $ 0 -0.15% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cockapoo (CPOO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cockapoo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) -0.02%

معلومات سوق Cockapoo (CPOO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: