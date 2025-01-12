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سعر Coast CST (CST) المباشر لليوم هو USD 0.99917 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Coast CST الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 99.78K - تغيير سعر Coast CST خلال اليوم هو +1.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Coast CST (CST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Coast CST مقابل USD هو $ +0.01872223 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Coast CST مقابل USD هو $ +0.0179466918 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Coast CST مقابل USD هو $ +0.0190450794 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Coast CST مقابل USD هو $ +0.0004034859786411 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01872223 +1.91% 30 يوم $ +0.0179466918 +1.80% 60 يوم $ +0.0190450794 +1.91% 90 يوم $ +0.0004034859786411 +0.04%

تحليل سعر Coast CST (CST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Coast CST: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.976764$ 0.976764 $ 0.976764 24 ساعة مرتفع $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 عالية طوال الوقت $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 تغير السعر (1 ساعة) +0.38% تغير السعر (1يوم) +1.91% تغير السعر (7 أيام) +1.11%

معلومات سوق Coast CST (CST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: