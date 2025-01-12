سعر Coast CST (CST)
سعر Coast CST (CST) المباشر لليوم هو USD 0.99917. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Coast CST الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 99.78K
- تغيير سعر Coast CST خلال اليوم هو +1.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Coast CST مقابل USD هو $ +0.01872223 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Coast CST مقابل USD هو $ +0.0179466918 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Coast CST مقابل USD هو $ +0.0190450794 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Coast CST مقابل USD هو $ +0.0004034859786411 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01872223
|+1.91%
|30 يوم
|$ +0.0179466918
|+1.80%
|60 يوم
|$ +0.0190450794
|+1.91%
|90 يوم
|$ +0.0004034859786411
|+0.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Coast CST: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.38%
+1.91%
+1.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Coast Stablecoin is a Fiat-backed stablecoin (a PRC-20) with 1:1 collateral held as USD and functions as an avenue for onboarding new users directly onto PulseChain. User's are able to mint CST directly on-chain in a self-custodial manner from the balance of their digital bank account. This is performed at app.0xcoast.com. CST is always redeemable for $1 of USD at our decentralized application (via burning) and live proof of reserves are available at app.0xcoast.com/analytics. There is currently >2M USD of TVL across liquidity pools on Phux and PulseX v2.
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