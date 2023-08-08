سعر Co2DAO (CO2)
سعر Co2DAO (CO2) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CO2 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Co2DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.63
- تغيير سعر Co2DAO خلال اليوم هو -0.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CO2 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CO2.
خلال اليوم، كان سعر Co2DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Co2DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Co2DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Co2DAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.31%
|30 يوم
|$ 0
|-0.44%
|60 يوم
|$ 0
|-4.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Co2DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-0.31%
-0.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? A global decentralized investment, business and consumption funding tool, initiated by a group of technicians and economists and developed based on blockchain smart contract Blockchain technology. What makes your project unique? We build simple, efficient and balanced mechanisms to operate finance and directly bring Defi to everyone and businesses around the world. Our ecosystem is built with a single goal of bringing prosperity to the community and supporting businesses around the world to grow. Our ecosystem is built with one sole purpose - to bring prosperity to the community. The components of our ecosystem include: CO2 Bank - A decentralized community banking platform (already launched) CO2 Money - A platform for business and consumer investment capital (already launched) CO2 Swap - A powerful and convenient swapping tool (already launched) CO2 NFT - Exclusive NFT Finance (NFTFi) platform (coming soon) CO2 Burn - A tool to track the progress of token burning within the ecosystem (coming soon) History of your project. Release date: 08/08/2023 What’s next for your project? And there are more exciting surprises coming soon: New York (secret - coming soon) Tokyo (secret - coming soon) Paris (secret - coming soon) Hongkong (secret - coming soon) London (secret - coming soon) All these products complement each other and create a robust and sustainable ecosystem. What can your token be used for?
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CO2 إلى AUD
A$--
|1 CO2 إلى GBP
￡--
|1 CO2 إلى EUR
€--
|1 CO2 إلى USD
$--
|1 CO2 إلى MYR
RM--
|1 CO2 إلى TRY
₺--
|1 CO2 إلى JPY
¥--
|1 CO2 إلى RUB
₽--
|1 CO2 إلى INR
₹--
|1 CO2 إلى IDR
Rp--
|1 CO2 إلى PHP
₱--
|1 CO2 إلى EGP
￡E.--
|1 CO2 إلى BRL
R$--
|1 CO2 إلى CAD
C$--
|1 CO2 إلى BDT
৳--
|1 CO2 إلى NGN
₦--
|1 CO2 إلى UAH
₴--
|1 CO2 إلى VES
Bs--
|1 CO2 إلى PKR
Rs--
|1 CO2 إلى KZT
₸--
|1 CO2 إلى THB
฿--
|1 CO2 إلى TWD
NT$--
|1 CO2 إلى CHF
Fr--
|1 CO2 إلى HKD
HK$--
|1 CO2 إلى MAD
.د.م--