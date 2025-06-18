سعر Co Bra (COBRA)
سعر Co Bra (COBRA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.83K. يتم تحديث سعر COBRA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Co Bra الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Co Bra خلال اليوم هو -1.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Co Bra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Co Bra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Co Bra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Co Bra مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.47%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Co Bra: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.47%
-42.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Co Bra ($COBRA) is a community-driven meme token launched on Solana, blending humor, virality, and strong branding to create a bold on-chain identity. The project began as a meme—featuring a cobra in a bra—but quickly evolved into a movement powered by an active community and engaging content. Co Bra aims to dominate meme culture through consistent marketing, trending campaigns, and a fair, transparent token launch. With no team allocation and a focus on organic growth, $COBRA is building a fun, fearless brand that bites hard on the charts.
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