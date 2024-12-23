شعار CNH Tether

سعر CNH Tether (CNHT)

USD

مخطط سعر CNH Tether (CNHT) المباشر

$0.12
$0.12$0.12
0.00%(1D)

سعر CNH Tether (CNHT) لليوم

سعر CNH Tether (CNHT) المباشر لليوم هو USD 0.12. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.46M. يتم تحديث سعر CNHT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CNH Tether الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 142.38
- تغيير سعر CNH Tether خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 20.50M

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CNHT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CNHT.

أداء سعر CNH Tether (CNHT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CNH Tether مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CNH Tether مقابل USD هو $ -0.0147417480 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CNH Tether مقابل USD هو $ -0.0161627280 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CNH Tether مقابل USD هو $ -0.02153920223302538 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -0.0147417480-12.28%
60 يوم$ -0.0161627280-13.46%
90 يوم$ -0.02153920223302538-15.21%

تحليل سعر CNH Tether (CNHT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CNH Tether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.432049
$ 0.432049$ 0.432049

--

--

-1.09%

معلومات سوق CNH Tether (CNHT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 2.46M
$ 2.46M$ 2.46M

$ 142.38
$ 142.38$ 142.38

20.50M
20.50M 20.50M

ما هو CNH Tether ( CNHT )

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر CNH Tether (CNHT)

الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول CNH Tether (CNHT)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة CNHT إلى العملات المحلية

1 CNHT إلى AUD
A$0.1908
1 CNHT إلى GBP
0.0948
1 CNHT إلى EUR
0.114
1 CNHT إلى USD
$0.12
1 CNHT إلى MYR
RM0.54
1 CNHT إلى TRY
4.2216
1 CNHT إلى JPY
¥18.7788
1 CNHT إلى RUB
12.3204
1 CNHT إلى INR
10.1928
1 CNHT إلى IDR
Rp1,935.4836
1 CNHT إلى PHP
7.0608
1 CNHT إلى EGP
￡E.6.1044
1 CNHT إلى BRL
R$0.7296
1 CNHT إلى CAD
C$0.1716
1 CNHT إلى BDT
14.2812
1 CNHT إلى NGN
185.7576
1 CNHT إلى UAH
5.0124
1 CNHT إلى VES
Bs6.12
1 CNHT إلى PKR
Rs33.2676
1 CNHT إلى KZT
62.7612
1 CNHT إلى THB
฿4.098
1 CNHT إلى TWD
NT$3.9156
1 CNHT إلى CHF
Fr0.1068
1 CNHT إلى HKD
HK$0.9324
1 CNHT إلى MAD
.د.م1.2024