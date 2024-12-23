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سعر CNH Tether (CNHT) المباشر لليوم هو USD 0.12 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.46M . يتم تحديث سعر CNHT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CNH Tether الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 142.38 - تغيير سعر CNH Tether خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 20.50M

أداء سعر CNH Tether (CNHT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CNH Tether مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CNH Tether مقابل USD هو $ -0.0147417480 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CNH Tether مقابل USD هو $ -0.0161627280 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CNH Tether مقابل USD هو $ -0.02153920223302538 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0147417480 -12.28% 60 يوم $ -0.0161627280 -13.46% 90 يوم $ -0.02153920223302538 -15.21%

تحليل سعر CNH Tether (CNHT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CNH Tether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.432049$ 0.432049 $ 0.432049 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -1.09%

معلومات سوق CNH Tether (CNHT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: