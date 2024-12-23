سعر CNH Tether (CNHT)
سعر CNH Tether (CNHT) المباشر لليوم هو USD 0.12. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.46M. يتم تحديث سعر CNHT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CNH Tether الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 142.38
- تغيير سعر CNH Tether خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 20.50M
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خلال اليوم، كان سعر CNH Tether مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CNH Tether مقابل USD هو $ -0.0147417480 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CNH Tether مقابل USD هو $ -0.0161627280 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CNH Tether مقابل USD هو $ -0.02153920223302538 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0147417480
|-12.28%
|60 يوم
|$ -0.0161627280
|-13.46%
|90 يوم
|$ -0.02153920223302538
|-15.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CNH Tether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-1.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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