سعر cNETA (CNETA)
سعر cNETA (CNETA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CNETA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق cNETA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 98.58
- تغيير سعر cNETA خلال اليوم هو +6.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر cNETA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر cNETA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر cNETA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر cNETA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.27%
|30 يوم
|$ 0
|-18.65%
|60 يوم
|$ 0
|-19.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر cNETA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+6.27%
-12.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AnetaBTC is a fully on-chain, decentralized protocol that allows Bitcoin to be directly wrapped on the Ergo and Cardano blockchains
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