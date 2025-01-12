سعر CmusicAI (CMS)
سعر CmusicAI (CMS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CMS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CmusicAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 495.70
- تغيير سعر CmusicAI خلال اليوم هو -6.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CmusicAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CmusicAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CmusicAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CmusicAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.85%
|30 يوم
|$ 0
|-54.10%
|60 يوم
|$ 0
|-40.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CmusicAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.55%
-6.85%
-22.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CmusicAI Network stands as a music platform built on blockchain technology that is managed by individuals who share a profound passion for music.
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