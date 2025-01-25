سعر cMKR (CMKR)
سعر cMKR (CMKR) المباشر لليوم هو USD 25.46. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CMKR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق cMKR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر cMKR خلال اليوم هو -0.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر cMKR مقابل USD هو $ -0.24865910519405 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر cMKR مقابل USD هو $ -5.1094451920 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر cMKR مقابل USD هو $ -7.7963102800 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر cMKR مقابل USD هو $ +3.106827655142292 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.24865910519405
|-0.96%
|30 يوم
|$ -5.1094451920
|-20.06%
|60 يوم
|$ -7.7963102800
|-30.62%
|90 يوم
|$ +3.106827655142292
|+13.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر cMKR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
-0.96%
-12.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
cMKR is a compound balance token denoting a lending position of MKR tokens on Compound Finance.
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