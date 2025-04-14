سعر Clutch (CLUTCH)
سعر Clutch (CLUTCH) المباشر لليوم هو USD 14.26. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 504.18K. يتم تحديث سعر CLUTCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Clutch الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Clutch خلال اليوم هو -2.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 35.38K
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خلال اليوم، كان سعر Clutch مقابل USD هو $ -0.29170803571612 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Clutch مقابل USD هو $ -8.9390093400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Clutch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Clutch مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.29170803571612
|-2.00%
|30 يوم
|$ -8.9390093400
|-62.68%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Clutch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
-2.00%
+23.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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