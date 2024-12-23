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سعر ClubMoon (CLUBMOON) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 240.10K . يتم تحديث سعر CLUBMOON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ClubMoon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.48K - تغيير سعر ClubMoon خلال اليوم هو +15.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 847.26M

أداء سعر ClubMoon (CLUBMOON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ClubMoon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ClubMoon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ClubMoon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ClubMoon مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +15.55% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ClubMoon (CLUBMOON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ClubMoon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0016451$ 0.0016451 $ 0.0016451 تغير السعر (1 ساعة) +0.35% تغير السعر (1يوم) +15.55% تغير السعر (7 أيام) +4.27%

معلومات سوق ClubMoon (CLUBMOON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: