سعر ClubMoon (CLUBMOON)
سعر ClubMoon (CLUBMOON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 240.10K. يتم تحديث سعر CLUBMOON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ClubMoon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.48K
- تغيير سعر ClubMoon خلال اليوم هو +15.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 847.26M
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خلال اليوم، كان سعر ClubMoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ClubMoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ClubMoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ClubMoon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+15.55%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ClubMoon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.35%
+15.55%
+4.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Solana's first Metaverse is live in your browser! ClubMoon is a Unity built meme nightclub running in your browser. The Club is powered by a Node.js server capable of handling thousands of simultaneous members. Chill, fight, do drugs, dance, whatever! Solana's first metaverse is just as wild as you think it is. ClubMoon Features (already live) -Token gated nightclub bouncer -Proximity Voice Chat -Trollbox Text Chat -NFT Drugs sold in the bathroom -Fighting
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