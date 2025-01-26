احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CAI.

سعر Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) المباشر لليوم هو USD 0.160655 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 179.74K . يتم تحديث سعر CAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Club Atletico Independiente Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.20 - تغيير سعر Club Atletico Independiente Fan Token خلال اليوم هو -0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.12M

أداء سعر Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Club Atletico Independiente Fan Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Club Atletico Independiente Fan Token مقابل USD هو $ -0.0181738719 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Club Atletico Independiente Fan Token مقابل USD هو $ -0.0120548925 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Club Atletico Independiente Fan Token مقابل USD هو $ -0.00579958272639527 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.02% 30 يوم $ -0.0181738719 -11.31% 60 يوم $ -0.0120548925 -7.50% 90 يوم $ -0.00579958272639527 -3.48%

تحليل سعر Club Atletico Independiente Fan Token (CAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Club Atletico Independiente Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.160577$ 0.160577 $ 0.160577 24 ساعة مرتفع $ 0.160758$ 0.160758 $ 0.160758 عالية طوال الوقت $ 9.54$ 9.54 $ 9.54 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -0.02% تغير السعر (7 أيام) -3.78%

معلومات سوق Club Atletico Independiente Fan Token (CAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: