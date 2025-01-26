سعر Club Atletico Independiente Fan Token (CAI)
سعر Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) المباشر لليوم هو USD 0.160655. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 179.74K. يتم تحديث سعر CAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Club Atletico Independiente Fan Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.20
- تغيير سعر Club Atletico Independiente Fan Token خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.12M
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خلال اليوم، كان سعر Club Atletico Independiente Fan Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Club Atletico Independiente Fan Token مقابل USD هو $ -0.0181738719 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Club Atletico Independiente Fan Token مقابل USD هو $ -0.0120548925 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Club Atletico Independiente Fan Token مقابل USD هو $ -0.00579958272639527 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.02%
|30 يوم
|$ -0.0181738719
|-11.31%
|60 يوم
|$ -0.0120548925
|-7.50%
|90 يوم
|$ -0.00579958272639527
|-3.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Club Atletico Independiente Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-0.02%
-3.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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