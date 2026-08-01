سعر Clown Pepe اليوم

السعر المباشر لمشروع Clown Pepe (HONK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HONK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HONK.

يحتل Clown Pepe حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 59,365، مع عرض متداول قدره 420.69B HONK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HONK بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HONK بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-5.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Clown Pepe (HONK)

القيمة السوقية $ 59.37K$ 59.37K $ 59.37K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 59.37K$ 59.37K $ 59.37K إمداد دورة التداول 420.69B 420.69B 420.69B إجمالي العرض 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Clown Pepe هي $ 59.37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HONK يبلغ 420.69B، مع إجمالي عرض 420690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 59.37K.