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سعر Clover Finance المباشر اليوم هو 0.00194016 USD. القيمة السوقية لـ CLV هي 2,375,047 USD. تابع تحديثات أسعار CLV إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Clover Finance المباشر اليوم هو 0.00194016 USD. القيمة السوقية لـ CLV هي 2,375,047 USD. تابع تحديثات أسعار CLV إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن CLV

معلومات سعر CLV

ما هو CLV

الوثيقة البيضاء لـ CLV

الموقع الرسمي لـ CLV

اقتصاد توكن CLV

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سعر Clover Finance (CLV)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 CLV إلى USD:

$0.00194081
$0.00194081$0.00194081
-0.01%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Clover Finance (CLV) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 03:25:24 (UTC+8)

سعر Clover Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Clover Finance (CLV) اليوم هو $ 0.00194016، مع تغير بنسبة 0.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLV الحالي إلى USD هو $ 0.00194016 لكل CLV.

يحتل Clover Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,375,047، مع عرض متداول قدره 1.22B CLV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLV بين $ 0.00191719 (أدنى) و$ 0.00197249 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.88، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00126462.

على المدى القصير، تحرك CLV بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و-3.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 29.23K.

معلومات سوق Clover Finance (CLV)

$ 2.38M
$ 2.38M$ 2.38M

$ 29.23K
$ 29.23K$ 29.23K

$ 3.88M
$ 3.88M$ 3.88M

1.22B
1.22B 1.22B

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Clover Finance هي $ 2.38M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 29.23K. العرض المتداول لـ CLV يبلغ 1.22B، مع إجمالي عرض 2000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.88M.

سجل سعر Clover Finance بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00191719
$ 0.00191719$ 0.00191719
24 ساعة منخفض
$ 0.00197249
$ 0.00197249$ 0.00197249
24 ساعة مرتفع

$ 0.00191719
$ 0.00191719$ 0.00191719

$ 0.00197249
$ 0.00197249$ 0.00197249

$ 1.88
$ 1.88$ 1.88

$ 0.00126462
$ 0.00126462$ 0.00126462

+0.05%

-0.33%

-3.75%

-3.75%

سجل سعر Clover Finance (CLV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Clover Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Clover Finance مقابل USD هو $ -0.0002906342 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Clover Finance مقابل USD هو $ -0.0002190236 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Clover Finance مقابل USD هو $ -0.0000000124257067645 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.33%
30 يوم$ -0.0002906342-14.97%
60 يوم$ -0.0002190236-11.28%
90 يوم$ -0.0000000124257067645-0.00%

توقعات أسعار Clover Finance

Clover Finance (CLV) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CLV في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرClover Finance (CLV) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Clover Finance نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Clover Finance الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CLV للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Clover Finance.

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نبذة عن Clover Finance

ما القيمة الحية لـ Clover Finance اليوم؟

اليوم، يُتداول Clover Finance بسعر $0.00194016، مسجلاً تحركاً في السعر بنسبة -0.33% خلال آخر 24 ساعة. يتغير هذا السعر باستمرار، مما يعكس معنويات السوق في الوقت الحقيقي.

ما مدى تقلب CLV حالياً؟

إن معدل التقلب خلال 24 ساعة هو --%، مما يوفر رؤية حول سرعة تحرك سعر التوكن. يمكن أن يؤدي التقلب الأعلى إلى خلق فرص تداول ومخاطر في آنٍ واحد، حسب ظروف السوق.

ما هي ظروف السيولة التي يتمتع بها Clover Finance اليوم؟

يحمل Clover Finance درجة سيولة تبلغ --/100، والتي تقيّم عمق السوق عبر البورصات. عادةً ما تؤدي السيولة العالية إلى فروق أسعار أضيق وتنفيذ أفضل للأوامر السوقية.

ما مستويات الأسعار التي تداول بها CLV خلال اليوم؟

خلال آخر 24 ساعة، تداول بين $0.00191719 و$0.00197249. يساعد هذا النطاق المتداولين على تقدير مناطق الدعم والمقاومة لاستراتيجيات التداول قصيرة الأجل.

ما حجم التداول اليومي لـ CLV؟

تم تداول ما مجموعه $-- خلال اليوم الأخير. غالباً ما تسبق طفرات الحجم تحركات كبيرة في الأسعار أو تغييرات في معنويات السوق.

كيف ينبغي للمستثمرين تفسير مستوى المخاطرة لـ Clover Finance؟

تُحدَّد المخاطرة بناءً على التقلب، وعمق السيولة، والترتيب في السوق، وتوزيع المعروض. وباعتباره أصلًا من فئة Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2),CoinList Launchpad مبنيًا على --، فإن ملف تعريف المخاطرة لـ CLV قد يتغير تبعاً لتحديثات النظام البيئي أو الاتجاهات على مستوى الصناعة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Clover Finance

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 03:25:24 (UTC+8)

تحديثات Clover Finance (CLV) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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