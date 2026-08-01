سعر Clover Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Clover Finance (CLV) اليوم هو $ 0.00194016، مع تغير بنسبة 0.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLV الحالي إلى USD هو $ 0.00194016 لكل CLV.

يحتل Clover Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,375,047، مع عرض متداول قدره 1.22B CLV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLV بين $ 0.00191719 (أدنى) و$ 0.00197249 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.88، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00126462.

على المدى القصير، تحرك CLV بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و-3.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 29.23K.

معلومات سوق Clover Finance (CLV)

القيمة السوقية $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M الحجم (24 ساعة) $ 29.23K$ 29.23K $ 29.23K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M إمداد دورة التداول 1.22B 1.22B 1.22B إجمالي العرض 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Clover Finance هي $ 2.38M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 29.23K. العرض المتداول لـ CLV يبلغ 1.22B، مع إجمالي عرض 2000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.88M.