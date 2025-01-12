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سعر CloutContracts (CCS)

USD

مخطط سعر CloutContracts (CCS) المباشر

$0.813281
$0.813281$0.813281
-0.50%(1D)

سعر CloutContracts (CCS) لليوم

سعر CloutContracts (CCS) المباشر لليوم هو USD 0.813281. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CCS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CloutContracts الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.74K
- تغيير سعر CloutContracts خلال اليوم هو -0.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر CloutContracts (CCS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CloutContracts مقابل USD هو $ -0.0047106730857707 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CloutContracts مقابل USD هو $ -0.1348285706 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CloutContracts مقابل USD هو $ +0.0210184341 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CloutContracts مقابل USD هو $ +0.177533082104317 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0047106730857707-0.57%
30 يوم$ -0.1348285706-16.57%
60 يوم$ +0.0210184341+2.58%
90 يوم$ +0.177533082104317+27.93%

تحليل سعر CloutContracts (CCS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CloutContracts: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.808718
$ 0.808718$ 0.808718

$ 0.828619
$ 0.828619$ 0.828619

$ 99.14
$ 99.14$ 99.14

+0.26%

-0.57%

-10.02%

معلومات سوق CloutContracts (CCS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 12.74K
$ 12.74K$ 12.74K

0.00
0.00 0.00

ما هو CloutContracts ( CCS )

CloutContracts is the token behind a smart contracts platform for influencers and creators. It wants to be part of a high speed rollup layer that powers the next generation of blockchain developers.

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المصدر CloutContracts (CCS)

الموقع الرسمي

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عملة CCS إلى العملات المحلية

1 CCS إلى AUD
A$1.31751522
1 CCS إلى GBP
0.65875761
1 CCS إلى EUR
0.78888257
1 CCS إلى USD
$0.813281
1 CCS إلى MYR
RM3.65163169
1 CCS إلى TRY
28.7901474
1 CCS إلى JPY
¥128.23001527
1 CCS إلى RUB
82.65374803
1 CCS إلى INR
70.08042377
1 CCS إلى IDR
Rp13,332.47327664
1 CCS إلى PHP
47.983579
1 CCS إلى EGP
￡E.41.0706905
1 CCS إلى BRL
R$4.97727972
1 CCS إلى CAD
C$1.17112464
1 CCS إلى BDT
99.65132093
1 CCS إلى NGN
1,266.79088403
1 CCS إلى UAH
34.54004407
1 CCS إلى VES
Bs43.103893
1 CCS إلى PKR
Rs227.49096132
1 CCS إلى KZT
431.21785182
1 CCS إلى THB
฿28.20458508
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NT$26.92773391
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Fr0.74008571
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