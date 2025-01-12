سعر CloutContracts (CCS)
سعر CloutContracts (CCS) المباشر لليوم هو USD 0.813281. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CCS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CloutContracts الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.74K
- تغيير سعر CloutContracts خلال اليوم هو -0.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CloutContracts مقابل USD هو $ -0.0047106730857707 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CloutContracts مقابل USD هو $ -0.1348285706 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CloutContracts مقابل USD هو $ +0.0210184341 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CloutContracts مقابل USD هو $ +0.177533082104317 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0047106730857707
|-0.57%
|30 يوم
|$ -0.1348285706
|-16.57%
|60 يوم
|$ +0.0210184341
|+2.58%
|90 يوم
|$ +0.177533082104317
|+27.93%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CloutContracts: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
-0.57%
-10.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CloutContracts is the token behind a smart contracts platform for influencers and creators. It wants to be part of a high speed rollup layer that powers the next generation of blockchain developers.
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¥128.23001527
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₹70.08042377
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