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سعر CloutContracts (CCS) المباشر لليوم هو USD 0.813281 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CCS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CloutContracts الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.74K - تغيير سعر CloutContracts خلال اليوم هو -0.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر CloutContracts (CCS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CloutContracts مقابل USD هو $ -0.0047106730857707 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CloutContracts مقابل USD هو $ -0.1348285706 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CloutContracts مقابل USD هو $ +0.0210184341 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CloutContracts مقابل USD هو $ +0.177533082104317 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0047106730857707 -0.57% 30 يوم $ -0.1348285706 -16.57% 60 يوم $ +0.0210184341 +2.58% 90 يوم $ +0.177533082104317 +27.93%

تحليل سعر CloutContracts (CCS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CloutContracts: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.808718$ 0.808718 $ 0.808718 24 ساعة مرتفع $ 0.828619$ 0.828619 $ 0.828619 عالية طوال الوقت $ 99.14$ 99.14 $ 99.14 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) -0.57% تغير السعر (7 أيام) -10.02%

معلومات سوق CloutContracts (CCS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: