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سعر Cloudnet Ai (CNAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CNAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cloudnet Ai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 102.60 - تغيير سعر Cloudnet Ai خلال اليوم هو +0.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cloudnet Ai (CNAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cloudnet Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cloudnet Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cloudnet Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cloudnet Ai مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.40% 30 يوم $ 0 +3.94% 60 يوم $ 0 +13.39% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cloudnet Ai (CNAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cloudnet Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00325684$ 0.00325684 $ 0.00325684 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.40% تغير السعر (7 أيام) +19.21%

معلومات سوق Cloudnet Ai (CNAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: