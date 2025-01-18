سعر Cloudnet Ai (CNAI)
سعر Cloudnet Ai (CNAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CNAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cloudnet Ai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 102.60
- تغيير سعر Cloudnet Ai خلال اليوم هو +0.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cloudnet Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cloudnet Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cloudnet Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cloudnet Ai مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.40%
|30 يوم
|$ 0
|+3.94%
|60 يوم
|$ 0
|+13.39%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cloudnet Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.40%
+19.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Evolution of Cloud Computing Cloudnet AI plays a crucial role in bridging traditional cloud computing with the Web3 era's unique demands, employing AI and machine learning to enhance efficiency and security.
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