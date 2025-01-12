سعر Cloudname (CNAME)
سعر Cloudname (CNAME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CNAME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cloudname الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.88
- تغيير سعر Cloudname خلال اليوم هو -8.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cloudname مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cloudname مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cloudname مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cloudname مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.90%
|30 يوم
|$ 0
|-19.81%
|60 يوم
|$ 0
|-28.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cloudname: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
-8.90%
-14.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cloudname is an innovative platform for online domain trading. Cloudname is the pioneer of a world of digital, investment, and innovation. A contemporary blend that wants to change the approach to online investing forever becoming a one-of-a-kind in the sector. Investing in domains means giving words an economic value it means taking advantage of a new and unconventional business opportunity it means becoming part of a change. Create your domain portfolio on Cloudname. Start by purchasing domains that are already high-profile While keeping an eye on the future, going beyond space and time and investing in domains that could become popular.
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