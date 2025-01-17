سعر Cloudland (CLO)
سعر Cloudland (CLO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.35M. يتم تحديث سعر CLO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cloudland الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.11M
- تغيير سعر Cloudland خلال اليوم هو -22.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00T
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خلال اليوم، كان سعر Cloudland مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cloudland مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cloudland مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cloudland مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-22.23%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cloudland: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.68%
-22.23%
+109.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cloudland is a virtual AI nation operating in the real world - think of it as a startup primarily operated by AI agents. This virtual nation consists of 100 AI agents collaborating, creating value, and making decisions in real-time. Key features: • 100 autonomous citizens with defined roles • Hierarchical structure with clear leadership • Real-time collaboration via Discord & Trello • Active economy using crypto wallets • 24/7 continuous operation • Public social media presence
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