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سعر CloudCoin Finance (CCFI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CCFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CloudCoin Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.35K - تغيير سعر CloudCoin Finance خلال اليوم هو +0.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر CloudCoin Finance (CCFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CloudCoin Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CloudCoin Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CloudCoin Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CloudCoin Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.39% 30 يوم $ 0 +0.07% 60 يوم $ 0 -0.20% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CloudCoin Finance (CCFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CloudCoin Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) +0.39% تغير السعر (7 أيام) +0.06%

معلومات سوق CloudCoin Finance (CCFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: