سعر Cloudbric (CLBK)
سعر Cloudbric (CLBK) المباشر لليوم هو USD 0.00208257. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CLBK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cloudbric الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.95K
- تغيير سعر Cloudbric خلال اليوم هو -4.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cloudbric مقابل USD هو $ -0.000101771068802927 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cloudbric مقابل USD هو $ +0.0008724535 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cloudbric مقابل USD هو $ +0.0005737482 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cloudbric مقابل USD هو $ +0.0003950064214209965 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000101771068802927
|-4.65%
|30 يوم
|$ +0.0008724535
|+41.89%
|60 يوم
|$ +0.0005737482
|+27.55%
|90 يوم
|$ +0.0003950064214209965
|+23.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cloudbric: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.96%
-4.65%
-16.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cloudbric started as an in-house venture of Penta Security Systems, Inc., South Korea's no. 1 enterprise web and data security vendor, and currently protects close to 10,000 members, 50+ global partners, and features over 25 data centers around the world. Cloudbric looks to bridge the gap between cybersecurity and artificial intelligence through this project.
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