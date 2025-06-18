سعر CLOSED (CLOSED)
سعر CLOSED (CLOSED) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 673.25K. يتم تحديث سعر CLOSED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CLOSED الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر CLOSED خلال اليوم هو -1.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.51B
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خلال اليوم، كان سعر CLOSED مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CLOSED مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CLOSED مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CLOSED مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.71%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CLOSED: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.41%
-1.71%
-14.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CLOSED is the politically charged memecoin that tackles illegal immigration, social cohesion, and economic strain with bold narrative and real-world impact. CLOSED is a narrative-driven memecoin that shines a provocative spotlight on the complex issue of illegal immigration in the United States. Blending satire, politics, and community engagement, CLOSED uses the meme medium to ignite conversations about fairness, public resources, and social stability. The project highlights the real-world impact of illegal immigration on public services, low-skilled job markets, and national cohesion—issues often overlooked in mainstream crypto narratives. By weaving a message of balance and societal responsibility, CLOSED positions itself as more than a meme—it’s a symbol of social community. 🔺 Our mission: Allocate a portion of proceeds to support families affected by the challenges of illegal immigration, helping them access the tools they need to rebuild. 🔺 Our vision: A meme-powered community with a purpose—to blend humor, tension, and activism into a project that sparks discussion and delivers tangible support.
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