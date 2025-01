ما هو CloneX AI ( CLX )

Malicious actors now have voice cloning technology at their disposal to assist in impersonation. AI-generated voice clones are being used to impersonate executives and deceive employees into transferring funds or sharing sensitive information. For instance, fraudsters recently cloned a company director's voice in a $35 million bank heist. That’s why here at Clonex, we’ve developed an AI-powered voice security platform designed to combat voice-based cyber threats. With instant voice cloning, 99.9% accurate clone detection, and advanced penetration testing, we help organisations strengthen their defenses against social engineering attacks, and prevent malicious actors from being able to deceive internal employees into believing a cloned voice, is a real one.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر CloneX AI (CLX) مستند تقني الموقع الرسمي