سعر CloneX AI (CLX)
سعر CloneX AI (CLX) المباشر لليوم هو USD 0.00914261. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 813.09K. يتم تحديث سعر CLX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CloneX AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.23K
- تغيير سعر CloneX AI خلال اليوم هو -30.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 88.93M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CLX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CLX.
خلال اليوم، كان سعر CloneX AI مقابل USD هو $ -0.004067724157063835 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CloneX AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CloneX AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CloneX AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.004067724157063835
|-30.79%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CloneX AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.28%
-30.79%
-53.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Malicious actors now have voice cloning technology at their disposal to assist in impersonation. AI-generated voice clones are being used to impersonate executives and deceive employees into transferring funds or sharing sensitive information. For instance, fraudsters recently cloned a company director's voice in a $35 million bank heist. That’s why here at Clonex, we’ve developed an AI-powered voice security platform designed to combat voice-based cyber threats. With instant voice cloning, 99.9% accurate clone detection, and advanced penetration testing, we help organisations strengthen their defenses against social engineering attacks, and prevent malicious actors from being able to deceive internal employees into believing a cloned voice, is a real one.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CLX إلى AUD
A$0.0147196021
|1 CLX إلى GBP
￡0.0074055141
|1 CLX إلى EUR
€0.0088683317
|1 CLX إلى USD
$0.00914261
|1 CLX إلى MYR
RM0.041141745
|1 CLX إلى TRY
₺0.3248369333
|1 CLX إلى JPY
¥1.4209444462
|1 CLX إلى RUB
₽0.9473572482
|1 CLX إلى INR
₹0.7915671738
|1 CLX إلى IDR
Rp149.8788284784
|1 CLX إلى PHP
₱0.5359397982
|1 CLX إلى EGP
￡E.0.460787544
|1 CLX إلى BRL
R$0.0552213644
|1 CLX إلى CAD
C$0.0131653584
|1 CLX إلى BDT
৳1.1115585238
|1 CLX إلى NGN
₦14.218587072
|1 CLX إلى UAH
₴0.3856352898
|1 CLX إلى VES
Bs0.49370094
|1 CLX إلى PKR
Rs2.5502396334
|1 CLX إلى KZT
₸4.850154605
|1 CLX إلى THB
฿0.3148714884
|1 CLX إلى TWD
NT$0.3008832951
|1 CLX إلى CHF
Fr0.0083197751
|1 CLX إلى HKD
HK$0.0711295058
|1 CLX إلى MAD
.د.م0.0919746566