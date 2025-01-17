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سعر CloneX AI (CLX) المباشر لليوم هو USD 0.00914261 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 813.09K . يتم تحديث سعر CLX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CloneX AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.23K - تغيير سعر CloneX AI خلال اليوم هو -30.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 88.93M

أداء سعر CloneX AI (CLX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CloneX AI مقابل USD هو $ -0.004067724157063835 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CloneX AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CloneX AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CloneX AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.004067724157063835 -30.79% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CloneX AI (CLX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CloneX AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0083281$ 0.0083281 $ 0.0083281 24 ساعة مرتفع $ 0.01365923$ 0.01365923 $ 0.01365923 عالية طوال الوقت $ 0.0307535$ 0.0307535 $ 0.0307535 تغير السعر (1 ساعة) -0.28% تغير السعر (1يوم) -30.79% تغير السعر (7 أيام) -53.13%

معلومات سوق CloneX AI (CLX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: